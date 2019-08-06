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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İki stoper ve bir 6 numara alacağız (Video)

06.08.2019 18:34

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Win-Win kampanyasının ödül dağıtımında transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, ''Nerelere transfer yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 2 stoper ve bir de 6 numara almayı planlıyoruz.'' dedi.


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