Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İki stoper ve bir 6 numara alacağız (Video) 06.08.2019 18:34

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Win-Win kampanyasının ödül dağıtımında transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, ''Nerelere transfer yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. 2 stoper ve bir de 6 numara almayı planlıyoruz.'' dedi.