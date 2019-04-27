Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, "İsmini vermeyeceğim bir Galatasaray taraftarı 'Fener Ol' kampanyasına 500 bin TL bağışta bulundu." dedi. Kulislerde ise o ismin Ali Koç'un eniştesi İnan Kıraç olduğu konuşuluyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı'27.04.2019 13:51
- Haramidere'de Otobüs ile Minibüsün Çarpışma Anı Kamerada
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı'
- İstanbul Perpa'da iş merkezinde yangın!
- Başakşehir'de inşaatta göçük
- İzmir'de korkunç kaza: 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
- İngiliz şarkıcı Katie Price, İstanbul’a estetik operasyonu geçirdi! Katie Price, Beykoz'da özel villa tuttu
- Başkan Erdoğan'dan AB'ye mesaj: İstemiyoruz deyin işi bitirelim
- Başkan Erdoğan: Ermeni meselesi konusunda arşivlerimiz açık, hodri meydan
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: CHP'li belediyelerde İşçi kıyımları başladı, neden müdahale etmiyorsun?
- Başkan Erdoğan'dan Çamlıca Camii'ni hedefine alan Karamollaoğlu'na sert tepki: Ben el öptürmem, temiz elimi kirletmem
- Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil
- Başkan Erdoğan: İçimizde de bize yanlış yapanlar oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.