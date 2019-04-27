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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı'

27.04.2019 13:51

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Koç, "İsmini vermeyeceğim bir Galatasaray taraftarı 'Fener Ol' kampanyasına 500 bin TL bağışta bulundu." dedi. Kulislerde ise o ismin Ali Koç'un eniştesi İnan Kıraç olduğu konuşuluyor.


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