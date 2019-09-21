Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 FB Ankaragücü maçı canlı anlatım izle 21.09.2019 14:47

Fenerbahçe Ankaragücü maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Evinde çıktığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenerek bu seriyi sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta ve ne zaman? 2019 FB Ankaragücü maçı hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman? 2019-2020 Süper Lig sezonuna iyi başlangıç yapan Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Ankaragücüi bu karşılaşma ile 101. kez mücadele edecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-10, gol sayısında da 185-66 üstünlüğü var. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman? 2019 FB Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5. hafasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Ankaragücü maçı bugün saat 20.00'de başlaycak. Ülker Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar ve Ali Saygın Mgel yapacak. Burak Şeker'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy olacak.