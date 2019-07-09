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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır

09.07.2019 00:02

Fenerbahçe, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır." denildi.


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