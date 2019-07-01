Fenerbahçe Allahyar transferini özel bir videoyla taraftarlarına duyurdu (Video) 01.07.2019 15:11

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İstanbul'a getirip stadı gezdirdiği Allahyar Sayyadmanesh'i resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp genç transferi özel bir videoyla taraftarlarına duyurdu.

Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Yıllık 300 bin euro alacak 29 Haziran 2001 doğumlu Allahyar, 5 yıllık mukavele imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.



Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.



Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

ÜLKER STADYUMU'NDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası'nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23'e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran'ın Suriye'yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım'ının skor üreten en genç ismi oldu.

Allahyar'ın öne çıkan özellikleri

Süratli ve bitiriciliği yüksek.

Hava toplarında etkili.

Fizik kapasitesi yaşına göre çok iyi.

Ceza alanı dışından şutları başarılı