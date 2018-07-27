Felipe Melo'dan muhabire tepki! 27 Temmuz 2018, Cuma

Felipe Melo, maç sonunda muhabirle arasındaki tartışma hakkında konuştu: "Orada sorular soruluyor ve cevap vermek zorundayız. Maçın sonucundan bağımsız olarak hiçbir sorudan kaçmam. Orada bir takım arkadaşımı suçlayamazdım. Soyunma odasında yapılması gerekeni yapıyoruz."