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Felipe Melo'dan muhabire tepki!

27 Temmuz 2018, Cuma

Felipe Melo, maç sonunda muhabirle arasındaki tartışma hakkında konuştu: "Orada sorular soruluyor ve cevap vermek zorundayız. Maçın sonucundan bağımsız olarak hiçbir sorudan kaçmam. Orada bir takım arkadaşımı suçlayamazdım. Soyunma odasında yapılması gerekeni yapıyoruz."

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