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Feci şekilde can verdi

24 Aralık 2018, Pazartesi

Antalya'nın Kemer ilçesinde devrilen motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hasan Uzdemir (35) bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.


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