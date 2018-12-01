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Feci şekilde can verdi

01 Aralık 2018, Cumartesi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


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