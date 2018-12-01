Feci şekilde can verdi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Feci şekilde can verdi01 Aralık 2018, Cumartesi
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