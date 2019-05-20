Adana'da, Çatalan Köprüsü'nde balık tutanların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi buldu.
Feci olay! Balık tutanlar fark edip hemen 155'i aradılar20.05.2019 19:59
- Eurovision'da İsrail'i çılgına çeviren Erdoğan posteri
- Feci olay! Balık tutanlar fark edip hemen 155'i aradılar
- Mersin'de skandal görüntü! "Karım değil mi? İstediğimi yaparım"
- YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili flaş gelişme
- Kadıköy'de feci kaza! Trafik felç oldu
- Antalya Emniyeti'nin Lara Croft'u mermi sesiyle müzik yapıyor
- Şanlıurfa'da heyelan anı kamerada! Son anda kaçtılar
- Adana'da inanılmaz olay! Bekçiyi rehin alan cezaevi firarisi, polis operasyona başlayınca intihar etti
- Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili korkunç iddialar! 20 Mayıs Müge Anlı son bölüm tek parça izle
- Yeni askerlik sistemi Meclis'e geliyor
- Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?
- YSK İstanbul kararının gerekçesinin yazımını tamamladı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.