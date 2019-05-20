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Feci olay! Balık tutanlar fark edip hemen 155'i aradılar

20.05.2019 19:59

Adana'da, Çatalan Köprüsü'nde balık tutanların ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi buldu.


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