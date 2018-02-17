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, okullarına soruşturma başlattı

16 Şubat 2018, Cuma
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rec Tillerson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz teyit etti, Rex Tillerson'da dün akşam söyledi. Son zamanlarda değişik eyaletlerde okullarına yönelik tarafından soruşturmalar başlatıldı"
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