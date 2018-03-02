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Fatih'ten sonra Kanuni'ye ağır hakaret etti!

02 Mart 2018, Cuma

Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” dedi.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ERAY ERAY

Nasıl böyle rahat hakaret edebiliyor? Bence hapse atılması lazım. Fatih Sultan Mehmet bugün hayatta olaydı senin kelleni alırdı.

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cevapla 02.03.2018 14:46
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