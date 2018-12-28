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Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı kadın müşterisini ezdi

28 Aralık 2018, Cuma

Fatih'te UBER sürücüsü ücret yüzünden tartıştığı kadın müşterisi ile yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarparak, kaçtı. Polis tarafından Balat yönünde kaçmaya çalışırken yakalanan sürücü gözaltına alınırken hafif yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.


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