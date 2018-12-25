Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü 25 Aralık 2018, Salı

Fatih'te kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.