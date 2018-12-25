Haberler Web TV Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

25 Aralık 2018, Salı

Fatih'te kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları