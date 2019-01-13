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Fatih'te korku dolu dakikalar! İntihar girişiminde bulunan kişiyi polis kurtardı.

13 Ocak 2019, Pazar

Fatih'te intihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci timinin ikna çabalarının ardından özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı. .


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