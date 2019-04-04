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Fatih'te geçersiz oyların sayımı sona erdi

04.04.2019 09:53

İstanbul Fatih İlçe Seçim Kurulu'nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.


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