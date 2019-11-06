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Fatih'te 6 katlı binada yangın paniği!

06.11.2019 20:23

Fatih'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.


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