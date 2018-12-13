Fatih'te, yabancı uyruklu biri kadın iki kişi, evde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre, iki kişinin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölmüş olabilecekleri değerlendiriliyor.Olay, Saraç İshak Mahallesi Mollabey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki kişinin kaldığı evden uzun süre çıkan olmaması ve ses gelmemesi üzerine, apartman sakinleri durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki kişinin evde öldüğünü belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yaptı. İlk belirlemelere göre, iki kişinin tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölmüş olabilecekleri değerlendiriliyor.
Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu13 Aralık 2018, Perşembe
- Başkan Erdoğan uyarmıştı! "ABD çekiliyor"
- TSK'dan hilal taktiği
- Ulaştırma Bakanı Turhan: "Toplam 9 vatandaşımız hayatını kaybetti"
- Aksaray'da servis otobüsü ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı
- Özel Harekat nefes kesti
- Adana'da 4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu
- Ankara'da tren kazası! Yüksek Hızlı Tren ile banliyö treni çarpıştı
- Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu
- Youtuber kardeşlere uyuşturucudan gözaltı!
- Ankara Valisi Vasip Şahin tren kazası sonrası ölü ve yaralı sayısını açıkladı
- Ankara Valiliği'nden tren kazası ile ilgili ilk açıklama! YHT ile banliyö treni çarpıştı
- Ankara'da tren kazası! YHT-Banliyö treniyle çarpıştı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.