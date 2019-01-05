Fatih'in emaneti Ayasofya'da skandal görüntü! 05 Ocak 2019, Cumartesi

Leyla Alaton, Instagram hesabından, Ayasofya'ya yaptıkları ziyaretin fotoğraflarının paylaştı. Paylaşımda, bir kişinin Ayasofya'da dans ettiği görüldü.