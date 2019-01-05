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Fatih'in emaneti Ayasofya'da skandal görüntü!

05 Ocak 2019, Cumartesi

Leyla Alaton, Instagram hesabından, Ayasofya'ya yaptıkları ziyaretin fotoğraflarının paylaştı. Paylaşımda, bir kişinin Ayasofya'da dans ettiği görüldü.


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