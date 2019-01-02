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Fatih Yedikule'de bina çöktü

02 Ocak 2019, Çarşamba

Fatih Yedikule'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


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