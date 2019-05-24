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Fatih Terim'in Orhan Ak'a tokat attığı görüntüler ortaya çıktı

24.05.2019 00:38

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir maçında çıkan tartışmada, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Orhan Ak'a attığı tokatın görüntüleri ortaya çıktı.


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