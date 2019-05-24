Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir maçında çıkan tartışmada, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Orhan Ak'a attığı tokatın görüntüleri ortaya çıktı.
Fatih Terim'in Orhan Ak'a tokat attığı görüntüler ortaya çıktı24.05.2019 00:38
- Fatih Terim'in Orhan Ak'a tokat attığı görüntüler ortaya çıktı
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