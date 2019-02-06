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Fatih Terim'in babası vefat etti

06 Şubat 2019, Çarşamba

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talat Terim, bir süre önce rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı..


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