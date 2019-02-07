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Fatih Terim'in babası son yolculuğa uğurlanıyor

07 Şubat 2019, Perşembe

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi, evinin önüne getirilerek helallik alındı. Talat Terim'in cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü.


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