Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi, evinin önüne getirilerek helallik alındı. Talat Terim'in cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü.
Fatih Terim'in babası son yolculuğa uğurlanıyor07 Şubat 2019, Perşembe
- Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 7 Şubat Müge Anlı son bölüm izle
- Adalet Bakanı Gül: Sorumlular gereken cezayı alacak
- Teröristlerle işbirliği yapana oy vermem
- Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması
- Diyarbakır’da PKK operasyonu! Teröristlerin çukura gömdüğü otomobil bulundu
- Fatih Terim'in babası son yolculuğa uğurlanıyor
- AK Partili vatandaşlardan tokat yiyen Ekrem İmamoğlu'na HDP'liler destek çıktı
- BDDK’dan yeni kredi taslağı! Yapılandırma kaç ay olacak?
- Berat Albayrak: Belediyeler sebze meyve satışına başlayacak
- Bakan Albayrak: Şimdi yapısal dönüşümleri hayata geçirme zamanı
- Hazal Kaya ile Ali Atay evlendi
- CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer’den skandal sözler! Türkiye'yi 4'e böldü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.