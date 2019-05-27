Fatih Terim'den transfer açıklaması | Video 27.05.2019 22:21

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Fatih Terim yapılacak transferler hakkında ipucu verdi. Terim, "Galatasaray'ın bugünü için, önümüzdeki sezonu için ve bundan sonraki sezonları için hem teknik, hem ekonomik, hem de idari olarak en iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Başkanından yöneticisine, profesyonel arkadaşlarımızdan biz teknik heyete kadar... Lütfen itibar etmeyin, zaman zaman bizim vereceğimiz bilgilere sabırla yaklaşın." diyerek taraftara seslendi.