Fatih Terim Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağını duyurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son günlerde adları sık sık gündeme gelen Eren Derdiyok ve Serdar Aziz hakkında açıklamalarda bulundu. IGTV hesabından açıklama yapan Fatih Terim, her iki oyuncusunun kariyerine ve yeteneğine saygı duyduğunu ancak her ikisi ile de yolların ayrılacağını açıkladı. İşte Fatih Terim yaptığı videolu Eren Derdiyok ve Serdar Aziz açıklaması.
Fatih Terim Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'in takımdan ayrılacağını duyurdu03 Ocak 2019, Perşembe
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