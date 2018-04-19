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Fatih Terim çılgına döndü!

18 Nisan 2018, Çarşamba

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Galatasaray, evinde Teleset Mobilya'yı ağırladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mücadelenin ilk dakikalarında oyuncularına sert uyarılarda bulundu.

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