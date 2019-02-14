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Fatih Terim, Benfica maçı öncesi net konuştu: Bizim için ölçü olacak

14.02.2019 09:35

UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica gibi önemli bir takımı elersek ondan sonra bazı şeyleri net konuşabiliriz... Benfica maçları, Galatasaray için iyi bir ölçü olacak. Galatasaray her kupaya talip olmak için oynar, hedefi budur...


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