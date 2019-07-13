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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar 17'nci gününde! İşte FSM'de son durum

13.07.2019 07:22

27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlayan asfalt yenileme çalışmaları 17'nci gününde de tüm hızıyla sürüyor. Belediye ekipleri, 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız çalışıyor.


27 Haziran'da FSM Köprüsü'nün Kocaeli istikameti ulaşıma kapatılarak başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

İLK ETAP TAMAMLANDI
Çalışmaların 17'nci gününde yoldaki ilk kat asfalt olan 'Mastik Asfalt'ın döşenmesiyle ilk etap tamamlandı. Araçların üzerinden gideceği son kat asfaltın dökülmeye başlanması için çalışmalar sürüyor.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Çalışmaların son bölümünde 'Taş Mastik Asfalt' dökülerek şeritler çizilecek ve kapatılan bölümler ulaşıma açılacak. Açılışla birlikte, köprünün Edirne yönündeki diğer 4 şerit trafiğe kapatılarak aynı çalışmalar tekrar edilecek.

Belediye ekipleri, çalışmalarını 3 vardiya şeklinde 24 saat aralıksız sürdürüyor.

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