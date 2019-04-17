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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi! Trafik kilitlendi

17.04.2019 14:25

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bir şahıs intihar etmek için çıktı. Şahsın silahlı olduğu iddia edilirken, polisin ikna çabaları devam ediyor. Bölgede yoğun trafik oluştu.


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