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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar

07.05.2019 16:24

Öğle saatlerinde aracıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gelen şahıs, aracından inerek kendini köprüden aşağı attı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’nin çalışması sonucu ulaşılan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken müdahalenin sürdüğü, durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


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