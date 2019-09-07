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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Gözaltılar var

07.09.2019 10:42

Son dakika haberine göre İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.


Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı.

Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.

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