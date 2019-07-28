Fatih Sultan Mehmet Köprüsü saat 18.00'de trafiğe açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmaları tamamlayarak, bugün itibarıyla köprüyü trafiğe açacaklarını bildirmişti.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) çalışmalar tamamlandı! Tüm şeritler trafiğe açıldı28.07.2019 18:22
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) çalışmalar tamamlandı! Tüm şeritler trafiğe açıldı
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