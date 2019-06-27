Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı 27.06.2019 14:05

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı.