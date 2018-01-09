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Fatih Portakal'ın 'Cumhur ittifakı' hazımsızlığı

09 Ocak 2018, Salı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacakları Sayın Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklamasına ilişkin canlı yayında konuşan FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, bu ittifakın AK Parti'ye fayda sağlamayacağını iddia etti. Portakal'ın canlı yayındaki işte o açıklamaları....
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