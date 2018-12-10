Fatih Portakal'dan skandal "sokaklara çıkın" provokasyonu

İhanet mesaisi bitmek bilmeyen Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulundu.
Portakal: "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgazzamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası." dedi.
Fatih Portakal'dan skandal "sokaklara çıkın" provokasyonu10 Aralık 2018, Pazartesi
İhanet mesaisi bitmek bilmeyen Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de Fransa'da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulundu.
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