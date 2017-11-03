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Fatih Portakal'dan skandal gaf!

03 Kasım 2017, Cuma
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ALİ ALİ

GAF DEĞİL.. YANLIŞLIK DEĞİL.. BİLEREK YAPIYORLAR BUNLAR ÇAKAL ÇAKAL..

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evet1
hayır1
cevapla 03.11.2017 17:04
karahan karahan

Allah kelamı bile ağzından yanlış yerde çıkıyor... zorlamayla olmaz bu işler, iman meselesidir bu...iman..

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır21
cevapla 03.11.2017 13:59
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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