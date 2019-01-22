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Fatih Portakal'dan CHP'ye çok sert eleştiri: Siz ülkeyi nasıl yöneteceksiniz?

22 Ocak 2019, Salı

FOX TV spikeri Fatih Portakal, seçimlere 2 ay kalmasına rağmen halen İzmir ve İstanbul adaylarını açıklayamayan CHP'ye isyan etti. Portakal, "Siz kendi sorunlarınızı çözemiyorsunuz, nasıl ülkeyi yöneteceksiniz." diyerek sert çıktı.


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