Fatih Portakal'dan canlı yayında ezber bozan sözler

Hükümete muhalif kimliğiyle bilinen ve 24 Haziran seçimi öncesinde AK Parti'ye eleştirilerde bulunan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, eleştiri oklarını CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti. Portakal, CHP için 'statükocu' dedi ve 'Çok garip bulabilirsiniz ama en çok değişim AKP'de yaşanıyor' ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal'dan canlı yayında ezber bozan sözler28 Haziran 2018, Perşembe
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