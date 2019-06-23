Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya FOX TV canlı yayında tarafsız olmadığını bir kez daha gösterdi! (Video) 23.06.2019 19:26

Sözde tarafsız FOX TV’nin gerçek yüzü, 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarının açıklanma sürecinde de ortaya çıktı. Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, elindeki verilere göre İstanbul seçim sonuçlarında CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu vurgulayarak “çak” yaptılar.

Sözde tarafsız gazetecilik yaptığını iddia eden FOX TV ve sunucuları Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya, tarafını yine belli etti. Geçmişte AK Parti'nin ezici şekilde kazandığı seçimlerde yüzü kızarıp bozaran Küçükkaya ve Portakal, bu kez sevinçten yerinde duramadı.

"ÇAK" YAPTILAR

Canlı yayında İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun önde götürdüğünü iddia eden Portakal ve Küçükkaya'nın sevinci yüzlerinde okundu. Küçükkaya ve Portakal "çak" yaparak tarafını bir kez daha belli etti.

SORU ÇALMA SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayını öncesinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile buluşmuş, gizli buluşma büyük tepki toplamıştı.