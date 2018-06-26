24 Haziran seçimlerinden yeni bir hezimetle ayrılan CHP seçmeni şimdi de her fırsatta hükümeti eleştiren Amerikan sermayeli FOX tv haber spikerlerini hedef tahtasına koydu. FOX’a asker ve polis tarafından baskı yapıldığını iddia edecek kadar ileri giden seçmenler FOX tv haber spikeri Fatih Portakalı adeta çıldırttı. Gelen mesajlara yanıt veren Portakal böyle bir durumun olmadığını ve yayını kendi iradeleriyle kestiklerini anlattı.
Fatih Portakal kendisini eleştiren muhalif seçmene isyan etti (2)25 Haziran 2018, Pazartesi
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