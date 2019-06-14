CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u hedef alıp kurduğu cümleler gündemdeki sıcak yerini koruyor. Ancak bu kez "küfür" polemiğinde iki eski okul arkadaşı, İmamoğlu ve FOX spikeri Fatih Portakal karşı karşıya gelmiş gibi görünüyor. Bilindiği gibi o küfrün içinde yer aldığı kaydın en net hali FOX televizyonunun elinde… Bunu söyleyen ise bizzat FOX Haber spikeri Fatih Portakal olmuş; daha ilk gün kendi televizyonunun kamerası tarafından kaydedilen görüntüyü izlediğini söylemiş hatta "Ekrem İmamoğlu'nun o hakareti ettiğini" bizzat kendi dile getirmişti. Ama skandal o günden bu yana daha da derinleşti ve özellikle siyaset cephesinden, FOX Haber'e "görüntüyü yayınla" baskısı gelmeye başladı. İşte bunun üzerine fatih portakal bir kez daha açıklama yaptı. "Ben kulağımla ne duyduğumu çok iyi biliyorum" diyerek üniversite arkadaşı İmamoğlu'nun "o küfrü ettiğini" daha da net bir dille itiraf etti. İşte polemikteki son durum...
Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu birbirine düştü! | Video14.06.2019 02:03
- Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu birbirine düştü! | Video
- Eskişehir'de akılalmaz olay! 5 kişi önünü kesti ve kurşun yağdırdı
- Binali Yıldırım müjdeyi vermişti! İBB önünde "plaka tahdidi" kutlaması
- İstanbul Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı
- Skandalların adamı CHP'li Özgür Özel!
- Binali Yıldırım'a özel klip: Haydi İstanbul
- Güngören'de otomobil tramvaya çarptı
- Düzce'de korku dolu anlar! Annesinin elini bırakınca vinç çarptı
- Canan Kaftancıoğlu ikiyüzlülüklerini böyle itiraf etti
- Google Bilim Fuarı'nda NUN Okulları'ndan büyük başarı
- İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal VIP görüntüleri
- İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal VIP görüntüleri (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.