Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu birbirine düştü! | Video 14.06.2019 02:03

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u hedef alıp kurduğu cümleler gündemdeki sıcak yerini koruyor. Ancak bu kez "küfür" polemiğinde iki eski okul arkadaşı, İmamoğlu ve FOX spikeri Fatih Portakal karşı karşıya gelmiş gibi görünüyor. Bilindiği gibi o küfrün içinde yer aldığı kaydın en net hali FOX televizyonunun elinde… Bunu söyleyen ise bizzat FOX Haber spikeri Fatih Portakal olmuş; daha ilk gün kendi televizyonunun kamerası tarafından kaydedilen görüntüyü izlediğini söylemiş hatta "Ekrem İmamoğlu'nun o hakareti ettiğini" bizzat kendi dile getirmişti. Ama skandal o günden bu yana daha da derinleşti ve özellikle siyaset cephesinden, FOX Haber'e "görüntüyü yayınla" baskısı gelmeye başladı. İşte bunun üzerine fatih portakal bir kez daha açıklama yaptı. "Ben kulağımla ne duyduğumu çok iyi biliyorum" diyerek üniversite arkadaşı İmamoğlu'nun "o küfrü ettiğini" daha da net bir dille itiraf etti. İşte polemikteki son durum...