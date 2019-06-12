Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı! Görüntüler var 12.06.2019 21:29

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi’ne yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek ‘vali basitlik yaptı’ dediğini öne sürdü. CHP yandaşı Fatih Portakal ise FOX Haber’de İmamoğlu’nu bir kez daha yalanladı.