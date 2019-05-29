Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan işçiye istifa baskısı

Tunceli'nin nam-ı diğer komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu işçilere mobbing uygulamakla suçlanıyor. Sendika temsilcileri Tunceli Belediyesi'nin önüne toplandı ve Maçoğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.
Fatih Mehmet Maçoğlu’ndan işçiye istifa baskısı29.05.2019 23:56
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