Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne çok sert sözler: CHP'nin milletvekili çıkarmasına hizmet ediyorlar 13.04.2019 10:54

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne haciz memurlarını yollatan Fatih Erbakan, gelen eleştirilere video ile cevap verdi. Erbakan, "50 yıl sonra CHP'nin milletvekili çıkarmasına hizmet edip babamın resmi ile şov yapıyorlar." diyerek sert çıktı.

VİDEO İLE CEVAP VERDİ

Saadet Partisi yönetimi ile Fatih Erbakan arasındaki gerginliğin seviyesi yükseldi. Fatih Erbakan gelen eleştirilere yayınladığı video ile cevap verdi. Erbakan, Saadet Partisi yönetiminin yaptığı yanlışları tek tek sıraladı.

Temel Karamollaoğlu'nun "İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz" sözlerini hatırlatan Erbakan, Saadet Partisi milletvekilinin "Kürdistan'ı tanıyacağız" sözünü ve FETÖ'cülerle girilen ilişkileri anlattı.

NEDEN Mİ TAHLİYE?

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Milli Görüş prensiplerini o binaya getireceğiz inşallah. Bu tahliye bunun için gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.