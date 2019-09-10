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Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu adlı şarkısı çalıntı mı çıktı?

10.09.2019 11:41

Son günlerde sosyal medyada dönen videolarla da iyice popüler olan Fatih Bulut'un seslendirdiği 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkının çalıntı olduğu iddia edildi. Şarkının söz yazarı Tarsuslu Aşık Hüseyin Akan, bestenin kendisine ait olduğunu, bunu da ispatladığını söyledi.


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