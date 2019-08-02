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Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda korkutan yangın

02.08.2019 14:43

İstanbul'da bulunan Fas Başkonsolosluğu'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıda çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.


Fas'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Levazım Mahallesi'ndeki başkonsolosluğun çatı katındaki mutfaktan dumanlar çıktığını gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş, Şişli ve Ortaköy itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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