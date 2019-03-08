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Faruk Erdem canlı yayında bedelli askerlik ücretini hesapladı! Bedelli askerlik ücreti belli oldu

08.03.2019 17:38

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yüz binlerce asker ve asker ailesinin merakla beklediği soruya yanıt verdi. Yeni sistemde bedelli askerliğe başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bugün itibariyle 31 bin 343 TL ödeyecek. Her 6 ayda bu ücret artacak. Dövizli askerlik ücretinin fiyatı ise bugün itibariyle 5 bin 113 Euro olarak belirlendi.


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