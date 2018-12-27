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Falezde dehşet anları! Tam 4 saat sürdü

27 Aralık 2018, Perşembe

Antalya'da bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesen, ardından da 40 metre yüksekliğindeki falezlere çıkan T.G. müzakereci polislerin 4 saat süren ikna çabaları sonunda vazgeçti. Zaman zaman kendisini kayalıklardan sarkıtarak yürekleri ağızlara getiren T.G. hastaneye kaldırıldı.


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