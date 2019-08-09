Falcao transferinde flaş gelişme! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gidiyor (Video) 09.08.2019 13:19

Son dakika haberine göre Galatasaray Falcao transferinde bu kez mutlu sona çok yakın! Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferinde Monaco ile arada kalan son pürüzleri gidermek için bugün Fransa'ya gidiyor.

Abdurrahim Albayrak ile Ahmet Bulut bugün Falcao transferini bitirmek için bugün Fransa'ya gidiyor.​ Albayrak ve Bulut ikilisi TK1815 uçuş numaralı Nice uçağı ile Türkiye'den hareket edecek ve akşam saatlerinde Monaco'da olacak. Albayrak, Falcao transferini bitirmek için Galatasaray'la birlikte Fiorentina hazırlık maçı için Floransa'ya gitmedi.

Galatasaray, Falcao için 5 milyon Euro isteyen Fransız kulübüne 3 milyon Euro teklif etti. Futbolcunun sarı kırmızılılarla anlaşmış olması nedeniyle pazarlıkta fazla şansı olmayan Monaco'nun 1-2 gün içinde 'Evet' demesi bekleniyor. Salı ya da çarşamba İstanbul'a gelmesi beklenen Falcao, 25 Ağustos'taki Konya maçında oynayabilecek.