Faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu? 24 Ekim dolarda son durum 24.10.2019 14:39

Dolar kuru son dakika... Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar/TL 5.77'nin üzerini test etti. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıklamasının ardından 5.73'e gerilemişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir? İşte 24 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dün güne 5.80 civarında başlayan dolar/TL, gün içerisinde 5.78-81 bandında seyretmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığı açıklamasını yapmasının ardından dolar, 5.73'e geriledi. Yurt içi piyasalar, bugün açıklanan Merkez Bankası faiz kararına odaklanmıştı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum nedir? İşte 24 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI



Trump'ın açıklaması öncesi 5.80 civarında olan dolar/TL gece saatlerinde 5.73'e kadar geriledi. Yeni güne ise 5.7584'ten başladı.Öğlene doğru 5.7475'e geriledi.

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz indirimi sonrası ise 5.77'nin üzerine tırmandı. Ardından bu seviyenin biraz altına çekildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Piyasa beklentisi 100-150 baz puanlık bir indirim gelmesi yönündeydi.

FAİZİ TEMMUZ VE EYLÜLDE TOPLAM 750 BAZ PUAN İNDİRDİ

TCMB 4.5 yıl aradan sonra politikası faizini temmuz ayında indirmişti. PPK, politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çekmişti.

'HAREKET ALANIMIZI ÖNDEN YÜKLEMELİ OLARAK KULLANMAYI TERCİH ETTİK'

TCMB Başkanı Murat Uysal, para politikasında oluşan hareket alanının önemli kısmını "önden yüklemeli" şekilde kullanmayı tercih ettiklerini söylemişti.