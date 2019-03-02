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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeğinin ismi belli oldu

02.03.2019 11:10

Kısa bir süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına alacak olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, bebeklerini koyacakları isim konusunda kararsız. Fakat sonun bebeklerinin ismi belli oldu. İşte Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin ismi.


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